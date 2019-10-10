Шарипбаев Кайрат Каматаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, в 1999 году - Алматинский государственный университет им. Абая, по специальности экономист. Кандидат политических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1985 по 1999 годы — работа в коммерческих, бизнес-структурах города Алматы.

В 1999-2000 годы — заместитель акима города Тараз.

В 2000-2001 годы — председатель Совета директоров ЗАО «Дәуір».

С 2001 по 2004 годы — директор департамента, начальник управления, заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия».

В 2005-2006 годы — управляющий директор по коммерции, советник АО НК «Қазақстан темір жолы».

С 2006 по 2009 годы — председатель Совета директоров АО «Данко».

С 2009 по 2014 годы — генеральный директор (Председатель Правления) АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

В 2014 году назначен генеральным директором АО «КазТрансГаз».

С октября 2014 года - заместитель председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа АО НК «ҚазМұнайГаз».

С 2015 года - председатель Совета директоров АО «КазТрансГаз».

С августа 2016 года - исполнительный вице-президент по транспортировке и маркетингу газа АО НК «ҚазМұнайГаз».

Член Политсовета партии «Нұр Отан».

Награжден:

— Почетной грамотой «За освоение Амангельдинского газового месторождения» от Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2004 г.);

— Медалью «За значительный вклад в развитие газовой отрасли» от Объединения юридических лиц «KazEnergy» (2008 г.);

— Орденом «Құрмет» (2010 г.);

— Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г.);

— Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 г.).