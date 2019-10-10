Шапкенов Серик Жамбулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет, экономист-математик.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2001 годы – преподаватель Западно-Казахстанского государственного университета;

2001-2002 годы – ведущий специалист фонда охраны окружающей среды акима Западно-Казахстанской области, ведущий специалист дирекции природопользования акима Западно-Казахстанской области;

2002-2006 годы – ведущий, главный специалист управления финансов акима Западно-Казахстанской области;

2006-2007 годы – начальник отдела департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, начальник отдела, заместитель директора департамента сельского хозяйства Западно-Казахстанской области;

С 2007 года был заместителем начальника управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области;

2009-2012 годы – начальник управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области;

С января по август 2012 года – заместитель акима Западно-Казахстанской области;

2012-2014 годы – первый заместитель акима Западно-Казахстанской области;

С января 2015 года занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК;

С июля 2016 года - аким Атырау.

Фото с uralskweek.kz