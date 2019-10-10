Шаменов Асылбек Омирбекулы
Заместитель акима Кызылорды
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1999 году окончил Алматинский государственный университет по специальности «Международный туризм»;
В 2004 году – Кызылординский госуниверситет имени Коркыт Ата по специальности «Освоение газовых и нефтяных месторождений»;
В 2014 году - это же учебное заведение по специальности «Техника и технологии».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовой путь начал в 1999 году с должности менеджера в ТОО «Кызылорда интеграция»;
2000-2006 годы - работал менеджером по туризму в компании «Жибек жолы», ведущим инженером дирекции строящихся объектов газафикации города Кызылорда;
2006-2009 годы – ведущий, главный специалист Кызылординского областного департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства;
2009-2012 годы – главный специалист, начальник отдела Кызылординского областного управления государственного архитектурно-строительного контроля;
2012-2015 годы – начальник отдела областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, заместитель начальника управления;
С августа 2015 года - заместитель акима Кызылорды.