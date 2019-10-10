Шаменов Асылбек Омирбекулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Алматинский государственный университет по специальности «Международный туризм»;

В 2004 году – Кызылординский госуниверситет имени Коркыт Ата по специальности «Освоение газовых и нефтяных месторождений»;

В 2014 году - это же учебное заведение по специальности «Техника и технологии».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начал в 1999 году с должности менеджера в ТОО «Кызылорда интеграция»;

2000-2006 годы - работал менеджером по туризму в компании «Жибек жолы», ведущим инженером дирекции строящихся объектов газафикации города Кызылорда;

2006-2009 годы – ведущий, главный специалист Кызылординского областного департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства;

2009-2012 годы – главный специалист, начальник отдела Кызылординского областного управления государственного архитектурно-строительного контроля;

2012-2015 годы – начальник отдела областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, заместитель начальника управления;

С августа 2015 года - заместитель акима Кызылорды.