Шакенов Арман Бакитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997г. окончил Северо-Казахстанский Университет.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность в банковской сфере начал в 1997г. в АО «Народный Банк Казахстана».

В период с 1999 г. по 2004 г. работал в АО «Казкоммерцбанк».

С 2004 г. по 2006 г. работал на руководящих должностях в АО «Фонд развития малого предпринимательства», АО «Казагрофинанс».

В АО «БТА Банк» работает с декабря 2006г., Дирекция по работе с крупными казахстанскими компаниями, Региональный директор Западной региональной дирекции, Региональный директор Департамента клиентских отношений корпоративного бизнеса Дирекции по Северному и Западному регионам АО «БТА Банк».

9 декабря 2011 года решением Совета Директоров Банка назначен Управляющим Директором – членом Правления.