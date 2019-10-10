Шакенов Арман Бакитович
Управляющий Директор – член Правления
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1997г. окончил Северо-Казахстанский Университет.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность в банковской сфере начал в 1997г. в АО «Народный Банк
Казахстана».
В период с 1999 г. по 2004 г. работал в АО «Казкоммерцбанк».
С 2004 г. по 2006 г. работал на руководящих должностях в АО «Фонд развития малого предпринимательства», АО «Казагрофинанс».
В АО «БТА Банк» работает с декабря 2006г., Дирекция по работе с крупными казахстанскими компаниями, Региональный директор Западной региональной дирекции, Региональный директор Департамента клиентских отношений корпоративного бизнеса Дирекции по Северному и Западному регионам АО «БТА Банк».
9 декабря 2011 года решением Совета Директоров Банка назначен Управляющим Директором – членом Правления.