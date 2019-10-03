Шаимова Айгуль Амантаевна

Родилась 12 января 1979 года в с. Мариновка Мариновского района Целиноградской области.

Окончила в 1999 году Евразийский университет им. Л. Гумилева с отличием, в 2004 году – Академию финансовой полиции, в 2018 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

2000-2002 годы – младший инспектор, инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особо важным делам Управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции Республики Казахстан.

2002-2004 годы – начальник отдела правовой экспертизы Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства финансовой полиции Республики Казахстан.

2004-2005 годы – заместитель начальника Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

2005-2011 годы – заместитель начальника Департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

2011-2012 годы – советник Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

2012-2013 годы – старший помощник Генерального Прокурора Республики Казахстан – руководитель Центра стратегического анализа Информационно-аналитического управления аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан.

2013-2014 годы – Заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

2014-2015 годы – руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 11 января по 28 сентября 2016 году вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан.

С 28 сентября 2016 года назначена заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 9 июля 2019 года - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан

В течение нескольких лет Шаимова Айгуль Амантаевна являлась сопредседателем рабочей группы Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Награждена орденом «Даңқ» ІІ степени, медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилейными и ведомственными медалями.

Замужем, воспитывает двоих детей.