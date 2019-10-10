Шабарбаев Бакытбек Сейсебаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Алма-Атинский Педагогический институт иностранных языков по специальности«преподаватель английского языка».

В 1997 году закончил Академию зарубежной службы дипломатических международных отношений(Исламабад, Пакистан), специалист — международник. Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1978 по 1988 годы — года инструктор орготдела комсомола, заведующий общим отделом п. Кировский Талды-Курганской области;

В 1988 году — учитель английского языка в п. Кировский Талды-Курганской области;

С 1994 по 2002 годы — атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан; первый секретарь, Советник Консульского пункта РК в Карачи(Пакистан);

С 2002 по 2033 годы — Советник Департамента Консульской службы МИД РК;

С 2003 по 2004 годы — Советник-Посланник Посольства РК в Исламской Республике Пакистан;

С 2004 по 2005 годы — Советник Дипломатической миссии РК в Чешской Республике;

С 2005 по 2006 годы — Временный Поверенный в делах РК в Королевстве Таиланд — Представитель РК при ЭСКАТО ООН;

С 2006 по 2018 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, народной Республике Бангладеш по совместительству.

25 января 2018 года освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш

Награжден медалями: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»(2005), «Ерең Еңбегі үшін»(2007), Астананың 10 жылдығы(2008), почетной грамотой Министра иностранных дел РК.