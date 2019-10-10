Шабакбаев Марат Несипбекович
Заместитель Председателя Агентства
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил
Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С ноября 1981 г. по май 2001 года
работал в оперативных и следственных подразделениях органов КГБ СССР – КНБ РК.
С мая 2001 по май 2009 года – на руководящих должностях в Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан.
С мая 2009 по август 2009 года – Председатель комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.
С октября 2009 по август 2011 года – Заместитель Председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан.
С января 2012 года – начальник
Специального департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
19 октября 2012 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
Полковник финансовой полиции.
Имеет следующие государственные и ведомственные награды:
- Орден «Құрмет»;
- Юбилейная медаль «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»;
- Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы»;
- Юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»;
- Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;
- Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл»;
- Медаль «За трудовое отличие»;
- Медаль «Ерен еңбегі үшін»;
- Медаль «Қылмыстық - атқару жуйесін дамытуға қосқан үлес үшін»;
- Медаль «Қылмыстық атқару жүйесі органдарындағы мінсіз қызметі үшін».