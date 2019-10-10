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Сейткасимов Айдар Габдыгапарович

Сейткасимов Айдар Габдыгапарович

Председатель Совета директоров, представитель АО &quot;ФНБ &quot;Самрук-Казына

ОБРАЗОВАНИЕ:

1990 - Карагандинский государственный университет, квалификация «Экономист», специализация «Финансы и кредит».



ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2004 г.г. – управляющий директор ЗАО «Продкорпорация».

2004-2007 г.г. - заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

2007г. - советник РГП на праве хозяйственного ведения «КЦМР Нацбанка РК».

2007-2011г.г. – Генеральный директор АО «Резервный Центр Нацбанка РК».

С июня 2012г. – заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Финанс».

С августа 2012г. – член Совета директоров АО «Альянс Банк».













Сейткасимов Айдар Габдыгапарович
Сейткасимов Айдар Габдыгапарович
Председатель Совета директоров, представитель АО &quot;ФНБ &quot;Самрук-Казына
Персональная справка