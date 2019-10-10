Сейткасимов Айдар Габдыгапарович
Председатель Совета директоров, представитель АО "ФНБ "Самрук-Казына
ОБРАЗОВАНИЕ:
1990 - Карагандинский государственный университет,
квалификация «Экономист», специализация «Финансы и кредит».
ОПЫТ РАБОТЫ:
2003-2004 г.г. – управляющий директор ЗАО «Продкорпорация».
2004-2007 г.г. - заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
2007г. - советник РГП на праве хозяйственного ведения «КЦМР Нацбанка РК».
2007-2011г.г. – Генеральный
директор АО «Резервный Центр Нацбанка РК».
С июня 2012г. – заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Финанс».
С августа 2012г. – член
Совета директоров АО «Альянс Банк».