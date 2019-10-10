Сейфуллин Сакен Орынбекович
Независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1982 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист;
В 1988 году - аспирантуру Алма-Атинского института народного хозяйства.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1995-2005 годы - работал в системе местной промышленности; финансовый директор, исполнительный директор, генеральный директор акционерного общества «Компания ФудМастер»;
05.2007-11.2007 года - председатель правления акционерного общества «Финансовая корпорация Сеймар Альянс»;
2007-2008 годы - заместитель председателя правления акционерного общества «Финансовая корпорация Сеймар Альянс»;
С 11.2008 года - председатель правления акционерного общества «Финансовая корпорация Сеймар Альянс»;
С 22 апреля 2015 года - независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк».
Прочие должности:
2005-2007 годы - председатель совета директоров акционерного общества «Альянс Полис»;
С января 2006 года - член управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана;
С мая 2007 года - член совета директоров АО «Glotur»;
2007-2010 годы - член совета директоров АО «Альянс Банк»;
Председатель совета директоров АО «СК «Гарантия», АО «СК «Alliance Страхование жизни»;
Председатель попечительского совета благотворительного «Seimar Social Fund» (с 11.2008);
Сопредседатель Ассоциации производителей молока и молочных продуктов Казахстана;
Почетный президент Федерации шахмат Республики Казахстан.
Награжден Орденом «Құрмет» (2005);