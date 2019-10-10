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Сейфуллин Сакен Орынбекович

Сейфуллин Сакен Орынбекович

Независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист;

В 1988 году - аспирантуру Алма-Атинского института народного хозяйства.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-2005 годы - работал в системе местной промышленности; финансовый директор, исполнительный директор, генеральный директор акционерного общества «Компания ФудМастер»;

05.2007-11.2007 года - председатель правления акционерного общества «Финансовая корпорация Сеймар Альянс»;

2007-2008 годы - заместитель председателя правления акционерного общества «Финансовая корпорация Сеймар Альянс»;

С 11.2008 года - председатель правления акционерного общества «Финансовая корпорация Сеймар Альянс»;

С 22 апреля 2015 года - независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк».

Прочие должности:

2005-2007 годы - председатель совета директоров акционерного общества  «Альянс Полис»;

С января 2006 года - член управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана;

С мая 2007 года - член совета директоров АО «Glotur»;

2007-2010 годы - член совета директоров АО «Альянс Банк»;

Председатель совета директоров АО «СК «Гарантия», АО «СК «Alliance Страхование жизни»;

Председатель попечительского совета благотворительного «Seimar Social Fund» (с 11.2008);

Сопредседатель Ассоциации производителей молока и молочных продуктов Казахстана;

Почетный президент Федерации шахмат Республики Казахстан.

Награжден Орденом  «Құрмет» (2005);





Сейфуллин Сакен Орынбекович
Сейфуллин Сакен Орынбекович
Независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк»
Персональная справка