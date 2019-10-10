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Сейдахметов Бекен Канелович

Сейдахметов Бекен Канелович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Рижский институт инженеров гражданской авиации;

Алматинская школа менеджмента.

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

  • В 1984 году - мастер риссовхоза имени газеты «Правда»;
  • 1990-1994 годы - инженер-диспетчер, экономист, финансист производственно-диспетчерского отдела СТО «Казаккумулятор»;
  • 1994-1998 годы - бухгалтер финансовой группы аэропорта Алматы, заместитель начальника отдела по финансовой работе НАК «Казахстан ауе жолы», главный бухгалтер Аэропорта Алматы, начальник отдела регулирования деятельности аэропортов Комитета по использованию воздушного пространства и деятельности гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
  • 1998-2011 годы - заместитель Генерального директора по экономике и финансам РГП «Международный аэропорт «Астана», первый вице-президента закрытого акционерного общества «Международный аэропорт Астана», Главный эксперт Группы по управлению транспортными активами акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»;
  • 1998-2011 годы - председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
  • С августа 2014 года - председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
  • 2 мая 2017 года - подал в отставку и покинул пост председателя комитета гражданской авиации
Сейдахметов Бекен Канелович
Сейдахметов Бекен Канелович
Персональная справка