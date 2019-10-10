Сергазы Омаш Багдатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (экономист),

Карагандинский государственный технический университет (инженер)

Юридическую академию «Фемида» Карагандинского государственного технического университета (юрист).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2000 г. налоговым инспектором отдела информационного обеспечения и учета Налогового комитета по Октябрьскому району г. Караганды.

С 2001 по 2009 гг. работал в Карагандинском областном управлении связи и информатизации г. Караганды, Департаменте внутренних дел Карагандинской области.

С 2009 по 2010 гг. занимал должность главного эксперта, начальника управления реализации государственной политики в области информатизации Департамента информационных технологий Агентства РК по информатизации и связи г. Астаны

С 2010 по 2012 гг. — начальник управления формирования государственной политики в сфере информатизации Департамента информационных технологий Министерства связи и информации РК г. Астаны

С 2012 по 2013 гг. — заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

С 2013 года по август 2018 года - занимал должность заведующего отделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК).

8 августа 2018 года - назначен председателем Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК