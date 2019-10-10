Серекбаев Ермек Куандыкович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юриспруденция.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Сотрудник органов МВД Казахской ССР;

1983-1992 годы - работал на различных должностях в юридических службах народного хозяйства;

1994-2002 годы - заместитель председателя арбитражного суда СКО, председатель коллегии по хозяйственным делам Акмолинского областного суда;

2002-2006 годы - Председатель специализированного межрайонного экономического суда города Астаны;

2006-2010 годы Председатель Павлодарского областного суда;

2010-2014 годы - Председатель Карагандинского областного суда Республики Казахстан.