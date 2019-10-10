СЕРДІ ИБУЛЛА ЖҰМАҒҰЛҰЛЫ

ОБРАЗОВАНИЕ:

— Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, инженер-экономист (1999 г.);

— Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, нефтегазовое дело.



ОПЫТ РАБОТЫ:

• В газовой отрасли работает с 2003 года.

• 2003-2005 гг. главный специалист департамента мониторинга контрактов и тендерных процедур АО «ИнтерГаз Центральная Азия».

• С 2006 г. зам. начальника отдела по контролю и мониторингу закупок АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».

• В последующие годы работал в бизнес-структурах на руководящих должностях.

• С 2009 г. в АО «ҚазТрансГаз Аймақ» занимал должности ведущего, главного специалиста, менеджера.

• С октября 2009 г. директор Мангистауского производственного филиала.

• С сентября 2011 года - директор департамента мониторинга договоров и цен, затем — управляющий директор АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

• С сентября 2013 г. - заместитель Генерального директора.

• С октября 2014 г. Генеральный директор (Председатель Правления) АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

• С июля 2015 года советник Генерального директора-член Правления АО «КазТрансГаз».

• С сентября 2015 года Председатель Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия».

• С декабря 2015 года заместитель Генерального директора по маркетингу и коммерции АО «КазТрансГаз».

• С марта 2016 года Первый заместитель Генерального директора-член Правления АО «КазТрансГаз».

С августа 2016 года - - Старший вице-президент по транспортировке и маркетингу газа АО НК "КазМунайГаз"

С августа 2017 года - Старший вице-президент по транспортировке и хранению газа АО НК "КазМунайГаз"

С июня 2018 года - Управляющий директор по транспортировке и хранению газа АО НК "КазМунайГаз"

Награжден орденом "Құрмет" (2015 г.), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г.), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 г.), Почетной грамотой Министерства нефти и газа Республики Казахстан (2014 г.), Благодарностью партии «Нур Отан» (2016 г.)

Фото с сайта kaztransgas.kz