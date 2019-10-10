Сенгазыев Касымхан Сенгазыевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2007 году окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности «учитель начальной военной и физической подготовки»;

В 2009 году – Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «менеджмент».

ОПЫТ РАБОТЫ:

2002-2005 годы - работал учителем в школах Алматинской области и города Алматы;



2005-2008 годы - работал в частных структурах города Алматы;



2008-2011 годы - директор средней школы № 21 Управления образования г. Астаны;



2011-2013 годы – директор средней школы № 49 Управления образования г. Астаны;



2013-2016 годы – заместитель руководителя Управления образования г. Астаны;



С января по июнь 2016 года – заместитель акима района «Алматы» города Астаны;

С июня 2016 года - руководитель Управления образования города Астаны.