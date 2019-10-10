Сембинов Ержан Алтаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Центрально-Азиатский университет, экономист, бакалавр юриспруденции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начал в 1990 году рабочим совхоза Ярославский село Самсоновка Уланского района;

До 1998 года занимался предпринимательской деятельностью;

1999-2002 годы - директор РГП «Кеден транссервис» Министерства государственных доходов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области;

2006-2008 годы - заместитель директора РГП «Центр по недвижимости» по ВКО МЮ РК;



С 2008 года находится на государственной службе. Работал главным специалистом отдела обрабатывающей промышленности, затем начальником отдела внешнеэкономических связей управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области. Далее работал руководителем аппарата акима города Риддера, начальником отдела по развитию туризма управления туризма, физической культуры и спорта ВКО;

2010-2013 годы - возглавил отдел внешних связей и протокола аппарата акима ВКО;

В 2013 году стал руководителем управления туризма и внешних связей области;

С июля 2015 года - руководитель управления внутренней политики ВКО.