Щеглова Динара Ринатовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 г. окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева,

В 2007 году — Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова,

В 2012 году — Казахский университет экономики, финансов и международной торговли. По специальности — бакалавр менеджмента, информационных систем.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 2001 г. В различные годы работала в коммерческих структурах.

С 2008 по 2009 годы — работала консультантом Представительства Всемирного банка в РК.

С 2011 по 2018 годы — главный менеджер, директор департамента сервисной модели информатизации, управляющий директор, советник председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг«Зерде».

С января 2018 года по июнь 2018 года занимала должность заместителя председателя правления АО «НИХ«Зерде».

С 6 июня 2018 года - Вице-министр информации и коммуникаций РК