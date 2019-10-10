Сайлауова Нурсауле

ОБРАЗОВАНИЕ:

Имеет два высших образования в сфере педагогики и является стипендиатом международной образовательной программы«Болашак». Доктор педагогических наук, академик «Академии педагогических наук Казахстана».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начала в 2000 году в 1997 году аспирантом в Казахском государственном женском педагогическом университете. Работала психологом в 167 СОШ г. Алматы в 2001 году.

С 2002 по 2008 годы занимала различные должности в Казахском государственном педагогическом университете.

С 2008 по 2012 годы — декан факультета педагогики, психологии и искусства в АГУ им. Х. Досмухамедова.

С 2012 по 2013 годы — директор молодёжного центра АГУ им. Х.Досмухамедова.

С 2013 по 2014 годы — доцент кафедры дошкольного и начального образования АГУ им. Х.Досмухамедова.

С 2014 по 2015 годы — руководитель отдела образования акимата г. Атырау.

С 2015 года — руководитель управления образования Атырауской области.

6 декабря 2017 года - январь 2019 года - Заместитель акима Атырауской области