Сайфеденов Сайран Тапенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный педагогический университет им. Абая (1996 г.), Алматинский университет непрерывного образования (2009 г.), Казахский университет путей и сообщения (2012 г.). По специальности — юрист, магистр экономики и бизнеса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Имеет опыт работы в частных компаниях, аппаратах акимов района и города.

С 2008 по 2009 год - работал главным специалистом отдела организационно-кадровой и контрольно-инспекторской работы аппарата акима города Алматы.

С 2009 по 2016 год – работал заместителем акима Ауэзовского района.

С 2016 по 2018 год — работал акимом Наурызбайского района.

С 2018 по 2019 год — работал заместителем руководителя Управления занятости и социальных программ Алматы.

С февраля по август 2019 года — был заместителем руководителя Управления социального благосостояния Алматы.

С августа 2019 года - аким Ауэзовского района города Алматы.

