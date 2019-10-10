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Сайфеденов Сайран Тапенович

Сайфеденов Сайран Тапенович

Аким Наурызбайского района города Алматы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Алматинский Государственный университет им. Абая;

Алматинский университет непрерывного образования;

Казахский университет путей сообщения.





ОПЫТ РАБОТЫ:

2005-2006 годы - исполняющий обязанности главного специалиста отдела организационно-кадровой работы Алмалинского района г. Алматы;

2006-2008 годы - главный специалист отдела организационно-кадровой работы Алмалинского района г. Алматы;

2008-2009 годы - главный специалиста отдела организационно-кадровой работы аппарата акима города Алматы;

2009-2016 годы - заместитель акима Ауэзовского района по вопросам внутренней политики, образования, культуры, молодежи, туризма, спорта, здравоохранения и социальной защиты населения;

С мая 2016 годы - аким Наурызбайского района города Алматы.

Награжден Юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан».

Фото с auezov.almaty.kz

Сайфеденов Сайран Тапенович
Сайфеденов Сайран Тапенович
Аким Наурызбайского района города Алматы
Персональная справка