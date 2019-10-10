Сайфеденов Сайран Тапенович
Аким Наурызбайского района города Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
Алматинский Государственный университет им. Абая;
Алматинский университет непрерывного образования;
Казахский университет путей сообщения.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2005-2006 годы - исполняющий обязанности главного специалиста отдела организационно-кадровой работы Алмалинского района г. Алматы;
2006-2008 годы - главный специалист отдела организационно-кадровой работы Алмалинского района г. Алматы;
2008-2009 годы - главный специалиста отдела организационно-кадровой работы аппарата акима города Алматы;
2009-2016 годы - заместитель акима Ауэзовского района по вопросам внутренней политики, образования, культуры, молодежи, туризма, спорта, здравоохранения и социальной защиты населения;С мая 2016 годы - аким Наурызбайского района города Алматы.
Награжден Юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан».
Фото с auezov.almaty.kz