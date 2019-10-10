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Сайденов Анвар Галимуллаевич

Сайденов Анвар Галимуллаевич

Член совета директоров Банка развития Казахстана

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова, с отличием. Экономист, преподаватель политэкономии, специальность - политическая экономия;

В 1994 году - Лондонский университет с присвоением степени магистра наук по экономике финансов.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1984 годы - стажер-исследователь, ассистент кафедры политэкономии Джамбулского гидромелиоративно-строительного института;

1987-1993 годы - старший преподаватель, заведующий сектором кафедры марксизма-ленинизма, общественно-политических дисциплин Джамбулского гидромелиоративно-строительного института;

1993 - 1996 годы - консультант, банкир Европейского Банка Реконструкции и Развития в Лондоне (Великобритания);

1996 - 1998 годы - заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

1998 - 1999 годы - исполнительный директор Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям;

С января по август 1999 года - председатель Агентства Республики Казахстан по инвестициям;

1999 - 2000 годы - вице-министр финансов Республики Казахстан;

2000 - 2002 годы - исполняющий обязанности председателя, председатель Правления ОАО «Народный Банк Казахстана», председатель Совета Директоров ОАО«Народный сберегательный банк Казахстана»;

2002 - 2004 годы - заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

2004 - 2009 годы - Председатель Национального Банка Республики Казахстан;

2009 - 2011 годы - председатель правления АО "БТА Банк";

2013 - 2014 годы - председатель наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «SB Capital»;

2014 - 2015 годы - избран председателем совета директоров АО «Международный аэропорт Алматы»;

С 30 декабря 2015 года по 20 апреля 2016 года - председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Алматы»;

С апреля 2016 года по апрель 2019 года - член совета директоров Народного банка.

25 января 2018 года - стал независимым директором ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

С 1 ноября 2018 года — покинул совет директоров АО «Bank RBK».

С 7 ноября 2018 года - вошел в состав совета директоров Банка развития Казахстана

С апреля 2019 года - член совета директоров Банка ЦентрКредит.

Награжден Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев», Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл».



Сайденов Анвар Галимуллаевич
Сайденов Анвар Галимуллаевич
Член совета директоров Банка развития Казахстана
Персональная справка