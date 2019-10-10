Сайденов Анвар Галимуллаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова, с отличием. Экономист, преподаватель политэкономии, специальность - политическая экономия;

В 1994 году - Лондонский университет с присвоением степени магистра наук по экономике финансов.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1984 годы - стажер-исследователь, ассистент кафедры политэкономии Джамбулского гидромелиоративно-строительного института;

1987-1993 годы - старший преподаватель, заведующий сектором кафедры марксизма-ленинизма, общественно-политических дисциплин Джамбулского гидромелиоративно-строительного института;

1993 - 1996 годы - консультант, банкир Европейского Банка Реконструкции и Развития в Лондоне (Великобритания);

1996 - 1998 годы - заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

1998 - 1999 годы - исполнительный директор Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям;

С января по август 1999 года - председатель Агентства Республики Казахстан по инвестициям;

1999 - 2000 годы - вице-министр финансов Республики Казахстан;

2000 - 2002 годы - исполняющий обязанности председателя, председатель Правления ОАО «Народный Банк Казахстана», председатель Совета Директоров ОАО«Народный сберегательный банк Казахстана»;

2002 - 2004 годы - заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

2004 - 2009 годы - Председатель Национального Банка Республики Казахстан;

2009 - 2011 годы - председатель правления АО "БТА Банк";

2013 - 2014 годы - председатель наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «SB Capital»;

2014 - 2015 годы - избран председателем совета директоров АО «Международный аэропорт Алматы»;

С 30 декабря 2015 года по 20 апреля 2016 года - председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Алматы»;



С апреля 2016 года по апрель 2019 года - член совета директоров Народного банка.

25 января 2018 года - стал независимым директором ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

С 1 ноября 2018 года — покинул совет директоров АО «Bank RBK».



С 7 ноября 2018 года - вошел в состав совета директоров Банка развития Казахстана

С апреля 2019 года - член совета директоров Банка ЦентрКредит.

Награжден Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев», Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл».

