Савельева Татьяна Михайловна

1976 года рождения, русская, образование высшее. В 2001 году окончила Акмолинский аграрный университет по специальности «Экономика и менеджмент», в 2007 году – Евразийский национальный университет по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начала в 1999 году ведущим специалистом Управления финансов г. Астаны.

В мае 2002 года принята в Министерство финансов Республики Казахстан главным специалистом отдела разработки бюджета Управления разработки республиканского бюджета Департамента госбюджета.



С октября 2002 года по ноябрь 2008 года работала на разных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан: главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника Управления, главным экспертом, заместителем директора Департамента бюджетной политики и планирования.

С июня 2012 года по февраль 2013 года занимала должность директора Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов Республики Казахстан.

С марта 2013 года по октябрь 2014 года – заместитель директора, директор Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С октября 2014 года по апрель 2016 года - директор Департамента бюджетного планирования Министерства финансов Республики Казахстан.



С апреля 2016 года по настоящее время занимает должность вице-министра финансов Республики Казахстан.

Замужем, имеет двух сыновей.

Награждена Почетной Грамотой Республики Казахстан – 2013 г., медалью «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», 2015 г.