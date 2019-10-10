Сауранбаев Нурлан Ермекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности«экономист»;

в 2002 — Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан(Италия);

в 2016 — Национальный университет обороны им. Первого Президента РК — Лидера нации, магистратуру по специальности«военное и государственное управление».

Магистр нефтяного администрирования(2001−2002).

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Стратегическое планирование и программирование развития национальной экономики и ее инфраструктурного комплекса в условиях рыночной трансформации»(2004)



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1991 по 1997 годы — генеральный директор компании«Енбек»;

С 1997 по 1998 годы — исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана;

С 1998 по 2000 годы — директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия«Казахстан темир жолы»;

С 2000 по 2002 годы — первый вице-президент ОАО«АНПЗ»;

С 2002 по 2004 годы — директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания«КазМунайГаз»;

С 2004 по 2007 годы — генеральный директор ТОО«ТенизСервис»;

С 2007 по 2010 годы — управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания«КазМунайГаз»;

С 2011 по 2014 годы — вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С 2014 по 2016 годы — заместитель Министра обороны Республики Казахстан.

С ноября 2017 года - июнь 2018 года - аким города Шымкент

16 января 2019 года - назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента





Прочие должности: Член Совета директоров АО «КазТрансОйл»(04.2008); Член Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз»(11.2010−06.2011); Член Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»(09.2014−01.2015); Председатель Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»(01.2015).

Награды: Орден«Құрмет»(2007), Юбилейная медаль«20-лет независимости Республики Казахстан».

Фото: shymkent.gov.kz