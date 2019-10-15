Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, специальность – «Международные отношения»;

В 2003 году - Университет Международного Бизнеса, специальность – «Бухгалтерский учет и аудит».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 г. – кредитный офицер АТФ банка

С 2002 г. - дилер Департамента казначейства Казкоммерцбанка

С 2003 г. - старший аудитор Департамента аудита ТОО «Эрнст янг»

С 2005 г. – менеджер по аудиту в ТОО Делойт

С 2009 г. - главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности ДБ АО «Сбербанк»

С 2012 г. - Управляющий директор АО «SAT & Company»

С 2013 по 2015 гг. - по совместительству работал Генеральным директором ТОО «СП «Арбат»

С 2014 г. – Первый заместитель Председателя АО «SAT & Company»

С 2012 по 2016 гг. являлся Членом Совета директоров АО СК «Standard»

С 2015 по 2018 гг. - Председатель Правления АО «SAT & Company»

В АО «НГК «Тау-Кен Самрук» принят 22 мая 2018 года.

Награждён знаком «Шахтерская слава» 3 степени, медалью "25 лет Независимости РК"

Работа и членство в СД других организаций: член Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau», член Инвестиционного комитета при Совете директоров ТОО «Kazzinc Holdings».