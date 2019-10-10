Сауле Айтпаева Муханбедиановна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Свердловский юридический институт им. Р. Руденко(1979−1983), Юрист по специальности«правоведение».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1977 году — заведующая канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области.

В 1978 году — машинистка Жаксынской райкома комсомола Тургайской области.

В 1983 году — стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры.

В 1984 году — следователь прокуратуры Ленинского района г. Целинограда.

С 1985 по 1988 годы — прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области.

С 1988 по 1992 годы — помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской областию

С 1992 по 1996 годы — прокурор организационно-аналитического отдела прокуратуры Акмолинской области.

В 1996 году — старший помощник по организационно-инспекторской работе Целинной транспортной прокуратуры.

В 1997 году — начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии ЦПСиИ при ГП РК.

В 1998 году — заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ -начальник управления статистики в г Астане.

С 1999 по 2001 годы — заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ — начальник управления формирования статистики Ц(Д)ПСиИ Прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области.

С 2001 по 2003 годы — заместитель Начальника Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

В 2003—2005 годы — заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2005 по 2012 годы — первый заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2012 года — председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 13 июля 2017 года - Депутат сената парламента Республики Казахстан

С 12 июня 2018 года по 18 июля 2019 года - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан.

Старший советник юстиции; Государственный советник юстиции 3 класса(06.05.2013); Генерал(05.2013).