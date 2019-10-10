Сатжанов Кенжебай Сатжанович
Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Карагандинский политехнический институт – инженер-экономист;
Алматинский государственный университет – юрист;
Дипломатическая академия при
Евразийском Национальном Университете – международные отношения.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1977-1987 годы - горный нормировщик, старший
инженер по труду, начальник отдела труда и заработной платы Дальнезападного
рудника Жайремского горно-обогатительного комбината;
1987-1992 годы - начальник отдела научной организации труда и заработной платы, начальник отдела экономики и прогнозирования. Жайремского горно-обогатительного комбината;
1992-1995 годы - начальник отдела экономики, председатель Комитета экономики Административного Совета Жайрем- Атасуйской свободной экономической зоны;
1995-1996 годы - заместитель акима г.Каражал – председатель Административного Жайрем-Атасуйской свободной экономической зоны;
1996-1997 годы - глава представительства Акмолинской СЭЗ – акима г.Акмола в г.Алматы;
1997-2004 годы - заведующий отделом аппарата акима г.Астана, начальник управления экономики г.Астана, начальник управления поддержки малого бизнеса г.Астана, первый заместитель директора ГКП «Фонд коммунальной собственности г.Астана»;
2004-2006 годы - руководитель аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
С 2006 года - заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;
До последнего назначения - директор Департамента корпоративного развития АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
С мая 2016 года - заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».
Государственные награды, почетные звания.
Медали: Почетная грамота Президента Республики Казахстан, «Астана», «10 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Конституции Республики Казахстан».
Фото с centrasia.ru