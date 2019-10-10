Сатжанов Кенжебай Сатжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский политехнический институт – инженер-экономист;

Алматинский государственный университет – юрист;

Дипломатическая академия при Евразийском Национальном Университете – международные отношения.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1977-1987 годы - горный нормировщик, старший инженер по труду, начальник отдела труда и заработной платы Дальнезападного рудника Жайремского горно-обогатительного комбината;

1987-1992 годы - начальник отдела научной организации труда и заработной платы, начальник отдела экономики и прогнозирования. Жайремского горно-обогатительного комбината;

1992-1995 годы - начальник отдела экономики, председатель Комитета экономики Административного Совета Жайрем- Атасуйской свободной экономической зоны;

1995-1996 годы - заместитель акима г.Каражал – председатель Административного Жайрем-Атасуйской свободной экономической зоны;

1996-1997 годы - глава представительства Акмолинской СЭЗ – акима г.Акмола в г.Алматы;

1997-2004 годы - заведующий отделом аппарата акима г.Астана, начальник управления экономики г.Астана, начальник управления поддержки малого бизнеса г.Астана, первый заместитель директора ГКП «Фонд коммунальной собственности г.Астана»;



2004-2006 годы - руководитель аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

С 2006 года - заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;

До последнего назначения - директор Департамента корпоративного развития АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

С мая 2016 года - заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Государственные награды, почетные звания.

Медали: Почетная грамота Президента Республики Казахстан, «Астана», «10 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Конституции Республики Казахстан».

Фото с centrasia.ru