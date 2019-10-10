Сатыбалды Дархан Амангельдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина по специальности «экономист-менеджер», в 2003 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист». Кандидат экономических наук.











ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1991 году - Рабочий отделения «Коммунизм» Келесского района.

С 1996 по 1999 годы - Старший экономист ГКП «Келес» Келесского района, главный бухгалтер ТОО «Кураков и Ко» Акмолинской области.

С 2000 по 2002 годы - Ведущий, главный контролер-ревизор Управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях.

С 2002 по 2006 годы - Референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 годы - Директор ГКП «Жылу» акимата города Астаны, Работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан.

С 2007 по 2010 годы - Заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2010 по 2013 годы - Начальник департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2013 по 2015 годы -Аким города Шымкент.

С 2015 по 2017 годы - Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента (с 2018 года), член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке (с 2018 года).

С 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Медали: «Ерең еңбегі үшін», «Астананың 10 жылдыгы», «За заслуги перед областью»;