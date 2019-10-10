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Сатыбалдин Азимхан Абилкаирович

Сатыбалдин Азимхан Абилкаирович

Председатель правления АО «КазАгроИнновация»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономист-организатор.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1981 - 1983 годы -  экономист Таласского РСХУ, затем был главным экономистом овцесовхоза «Майтюбе»;

1984 - 1985 годы -  аспирант КазНИИ экономики и организации агропромышленного комплекса;

1986 - 1988 годы – младший, старший научный сотрудник КазНИТИ овцеводства;

1989 - 1993 годы – старший научный сотрудник, заведующий отделом, заместитель директора КазНИИ ЭиО АПК;

В 1994 году главный ученый секретарь президиума КазАСХН;

В 1995 году – генеральный директор НПО «Шымкент»;

1995 - 1996 годы – первый заместитель заведующего отделом экономической политики администрации президента Республики Казахстан;

1996 - 2003 годы – генеральный директор Национального академического центра аграрных исследований Республики Казахстан;

1996 - 2004 годы – вице-президент Национальной Академии наук Республики Казахстан;

1997 - 1999 годы – вице-президент Академии наук Казахстана по аграрным наукам;

1998 - 2003 годы – академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук Академии наук Казахстана;

2005 - 2007 годы – директор института исследования интеграционных связей тюркоязычных стран МКТУ;

2007 - 2014 годы - начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель Дисциплинарного совета в Жамбылской области;

С мая 2014 - председатель правления АО "КазАгроИнновация".

Семья: женат, двое детей.

Награжден орденом «Курмет».



Сатыбалдин Азимхан Абилкаирович
Сатыбалдин Азимхан Абилкаирович
Председатель правления АО «КазАгроИнновация»
Персональная справка