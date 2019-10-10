Сатубалдина Жаннат Сагандыковна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства;

В 1986 году - МГУ им. М.В.Ломоносова (аспирантура);

В 1996 году - Нью-Йоркский институт финансов, кандидат экономических наук.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1987 годы - младший сотрудник НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР;

1987-1994 годы - преподаватель Алма-Атинского института народного хозяйства;

1993-1994 годы - начальник отдела депозитария, начальник планового отдела "Казметаллбанк";

1994-1999 годы - первый заместитель управляющего, управляющий ОАО "ИПФ "Металлинвест";

1999-2001 годы - начальник управления лицензирования и надзора, исполнительный директор-член комиссии в Национальной Комиссии РК по ценным бумагам;

2001-2002 годы - заместитель директора департамента регулирования рынка ценных бумаг Нацбанка РК;

2002-2006 годы - главный бухгалтер, вице-президент, управляющий директор по финансам АО "НК "Казакстан Темир Жолы";

2006-2007 годы - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл", Член Совета директоров АО «Накопительно-Пенсионного Фонда Народного Банка Казахстана» и АО " СЗТК "МунайТас";

2007-2009 годы - управляющий директор по экономике и финансам АО НК "КазМунайГаз", Член Совета Директоров АО «Разведка и Добыча КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл»;

2009-2014 годы - заместитель финансового директора АО "North Caspian Operating Company", заместитель финансового директора ЧКОО «KMG-Kashagan B.V.»;

С 1 июля 2014 года по 11 июня 2016 года - заместитель Председателя Правления Народного банка.