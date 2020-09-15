Саттыбаев Айбек Берикович

Родился в 1987 году
Образование
- Школа государственной политики им. Ли Куан Ю, Сингапур - Магистр государственной политики - 2013 – 2015
- Университет Эссекса Великобритания - Программа «Foundation» 2012 – 2013
- Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова Казахстан - Бакалавр финансов 2008
- Колледж Академии Банковского Дела Казахстан - Экономика, бухгалтерский учет и аудит 2005
Профессиональный опыт
- Заместитель акима г. Шымкент - июль 2020 - по н.в.
- АО «СПК «Каспий» - Заместитель Председателя Правления Январь 2020 – по Июль 2020
- АО «СПК «Каспий» - Внештатный советник Председателя Правления Сентябрь 2018 – Январь 2020
- Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы - Заместитель руководителя Декабрь 2015 – Январь 2018
- Акимат города Алматы - Главный инспектор акима города Алматы - Сентябрь 2015 – Декабрь 2015
- Министерство по инвестициям и развитию - Руководитель управления стратегического планирования Июнь 2015 – Сентябрь 2015
- Экономический и Социальный Совет ООН Сингапур - Департамент торговли и инвестиций - Диверсификация экспорта в Южной Азии (см. приложение) Январь 2014 – Май 2015
- Министерство финансов, Комитет по финансовому мониторингу - Главный специалист, эксперт, главный эксперт Февраль 2010 – Июнь 2015
- Управления международной деятельности и финансового анализа - АО «Банк «Астана-Финанс» Управляющий бэк-офисом (заместитель директора филиала) – Декабрь 2008 – Ноябрь 2009 - главный бухгалтер филиала
- АО «Альянс Банк» - Ведущий специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности Августа 2007 – Ноябрь 2007
- АО «Лариба-Банк» - Специалист, ведущий специалист Кредитного управления - Сентябрь 2005 – Август 2007
Государственные награды
- Медаль «Ерен еңбегі үшін»
- Юбилейная медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан»
Дополнительный опыт
- Президентский молодежный кадровый резерв
- Резервист 2019
- SPRING Singapore в Сингапуре
- Стажер Департамента инноваций и стартапов Ноябрь 2014 – Декабрь 2014
- Победитель республиканского проекта «Молодежный кадровый резерв» 2010
- Linguaphone Education PTE LTD в Сингапуре
- Лидер студенческого союза Март 2008 – Сентябрь 2008
Языки
- Казахский язык (свободно)
- Русский язык (свободно)
- Английский язык (продвинутый уровень)
Текущее место работы: