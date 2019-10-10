Сатпаев Болат Темирханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский институт народного хозяйства и Алматинский государственный университет им. Абая, по специальностям – экономист, юрист.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начал экономистом отдела государственных доходов Алматинского городского финансового отдела. В разные годы работал старшим экономистом, главным экономистом, старшим ревизором-инспектором Алматинского горфинотдела, заместителем заведующего райфинотдела Калининского района г. Алматы, начальником государственной налоговой инспекции по Калининскому району, заместителем председателей налоговых комитетов по Алматинской и Жамбылской областям, председателем налогового комитета по Акмолинской области, заместителем начальника налогового департамента по Алматинской области.

2011-2015 годы - заместитель начальника налогового департамента по Жамбылской области;

С 30 июля 2015 года - руководитель управления финансов Алматинской области.