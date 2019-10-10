Сатканов Миржан Мунайдарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Университет имени Докуз Еулул(Турция, г. Измир) по специальности«Экономист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 по 2002 год — ведущий специалист отдела финансов г. Уральск; главный специалист Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО.

С 2002 по 2005 год — начальник отдела Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО; заместитель начальника Управления поддержки и развития предпринимательства ЗКО; начальник отдела Управления предпринимательства и промышленности ЗКО.

С 2005 по 2006 год — заместитель директора Департамента предпринимательства и промышленности ЗКО.

С 2006 по 2010 год — заместитель директора ЗКО филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана».

С 2010 по 2011 год — заместитель начальника Управления предпринимательства и промышленности ЗКО.

С 2011 по 2012 год — исполнительный директор Объединения юридических лиц«Ассоциация предпринимателей ЗКО».

С 2012 по 2017 год — заместитель начальника Управления предпринимательства и промышленности ЗКО; заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО; руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

С 2017 по 2018 год — руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО».



С 28 марта 2018 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области по вопросам предпринимательства