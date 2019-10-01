Саткалиев Алмасадам Майданович
Председатель совета директоров АО «KEGOC»
Саткалиев Алмасадам Майданович
Родился октября 1970 года.
Образование:
1992 г. - Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, специальность «механик, математик - прикладник»
2015 г. - Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business.
2016 г. - Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.
Трудовая деятельность:
1992-1997 гг. - директор ТОО «ТаССат».
1997-1998 гг. - менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл».
1998-2001 гг. - управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл».
2001-2003 гг. - финансовый директор, вице-президент по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».
2003-2006 гг. - первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».
2006-2007 гг. - директор-руководитель группы по АО «KEGOC», директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
Январь – февраль 2007 г. - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
2007-2008 гг. - президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».
2008-2009 гг. - первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».
2009-2011 гг. - президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями».
2011-2012 гг. - управляющий директор Акционерного общества ФНБ «Самрук-Казына».
2012-2018 гг. - председатель правления акционерного общества «Самрук-Энерго».
Июль – ноябрь 2018 г. - заместитель председателя ОЮЛ «KAZENERGY».
С ноября 2018 г. - представитель интересов АО «Самрук-Қазына», председатель совета директоров АО «KEGOC».
Прочие должности:
- Член совета директоров АО «KEGOC».
- 2007 г. - Член совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
- Член совета директоров АО «КазКуат».
- Член совета директоров АО «Самрук-Энерго».
- Председатель совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации.
- 2011-2012 гг. - председатель наблюдательного совета ТОО «Объединённая химическая компания.
- Председатель совета директоров АО «Самрук-Энерго».
- Академик Казахстанской национальной академии естественных наук.
- Иностранный член Российской академии естественных наук.
- Председатель Казахстанского комитета WEC (Всемирный энергетический совет).
- Член Президиума НПП РК «Атамекен»