Саткалиев Алмасадам Майданович

Родился октября 1970 года.

Образование:

1992 г. - Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, специальность «механик, математик - прикладник»

2015 г. - Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business.

2016 г. - Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.

Трудовая деятельность:

1992-1997 гг. - директор ТОО «ТаССат».

1997-1998 гг. - менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл».

1998-2001 гг. - управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл».

2001-2003 гг. - финансовый директор, вице-президент по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

2003-2006 гг. - первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

2006-2007 гг. - директор-руководитель группы по АО «KEGOC», директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Январь – февраль 2007 г. - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

2007-2008 гг. - президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

2008-2009 гг. - первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

2009-2011 гг. - президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями».

2011-2012 гг. - управляющий директор Акционерного общества ФНБ «Самрук-Казына».

2012-2018 гг. - председатель правления акционерного общества «Самрук-Энерго».

Июль – ноябрь 2018 г. - заместитель председателя ОЮЛ «KAZENERGY».

С ноября 2018 г. - представитель интересов АО «Самрук-Қазына», председатель совета директоров АО «KEGOC».

Прочие должности: