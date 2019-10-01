Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Саткалиев Алмасадам Майданович
Саткалиев Алмасадам Майданович

Саткалиев Алмасадам Майданович

Председатель совета директоров АО «KEGOC»

Родился октября 1970 года. 

Образование: 

1992 г. - Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, специальность «механик, математик - прикладник» 

2015 г. - Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business. 

2016 г. - Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program. 

Трудовая деятельность: 

1992-1997 гг. - директор ТОО «ТаССат». 

1997-1998 гг. - менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл». 

1998-2001 гг. - управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл». 

2001-2003 гг. - финансовый директор, вице-президент по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC». 

2003-2006 гг. - первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC». 

2006-2007 гг. - директор-руководитель группы по АО «KEGOC», директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук». 

Январь – февраль 2007 г. - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

2007-2008 гг. - президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC». 

2008-2009 гг. - первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC». 

2009-2011 гг. - президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями». 

2011-2012 гг. - управляющий директор Акционерного общества ФНБ «Самрук-Казына». 

2012-2018 гг. - председатель правления акционерного общества «Самрук-Энерго». 

Июль – ноябрь 2018 г. - заместитель председателя ОЮЛ «KAZENERGY». 

С ноября 2018 г. - представитель интересов АО «Самрук-Қазына», председатель совета директоров АО «KEGOC». 

Прочие должности: 

  • Член совета директоров АО «KEGOC».
  • 2007 г. - Член совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
  • Член совета директоров АО «КазКуат».
  • Член совета директоров АО «Самрук-Энерго».
  • Председатель совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации.
  • 2011-2012 гг. - председатель наблюдательного совета ТОО «Объединённая химическая компания.
  • Председатель совета директоров АО «Самрук-Энерго».
  • Академик Казахстанской национальной академии естественных наук.
  • Иностранный член Российской академии естественных наук.
  • Председатель Казахстанского комитета WEC (Всемирный энергетический совет).
  • Член Президиума НПП РК «Атамекен»
АО «KEGOC»
Саткалиев Алмасадам Майданович
Саткалиев Алмасадам Майданович
Председатель совета директоров АО «KEGOC»
Персональная справка