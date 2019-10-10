Сарыбай Кайрат Шораулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, филолог-востоковед, чрезвычайный и полномочный посланник I класса. Владеет казахским, русским, английским, турецким, немецким языками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1988 году работал старшим лаборантом Института уйгуроведения АН КазССР.

С 1989 по 1991 годы – стажер-исследователь Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР.

В 1991 году – второй секретарь консульского отдела министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1992 по 1994 годы – третий секретарь посольства Казахстана в Турции, советник информационно-аналитического управления министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 годы – второй секретарь посольства Республики Казахстан в Турции.

В 1996 году – руководитель Протокольной службы Президента Республики Казахстан.

В 1997-1998 годах – пресс-секретарь - руководитель пресс-службы Президента Республики Казахстан.

С мая по октябрь 1998 года – пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

В 1998-1999 годы – вице-министр иностранных дел Республики Казахстан.

С 1999 по 2003 годы – чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике.

С 2003 по 2007 годы – чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия.

В 2007-2008 годы – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан, Национальный Координатор по вопросам взаимодействия с Европейским Союзом.

С 2008 по 2010 годы – помощник президента Республики Казахстан.

С сентября 2010 года по февраль 2014 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

В феврале 2014 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене.



С августа 2014 года - посл Казахстана в Республике Словения.



Автор книг: «Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан» (составитель), «Астана - музыка жизни» (главный редактор), «Казахстан - сердце Евразии» (член редколлегии); научных и научно-популярных статей по древнетюркской филологии, статей по актуальным вопросам международной политики «Казахстан и страны мира».