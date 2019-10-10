Сартаев Дастан Шаймерденович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист;

Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Административные правонарушения, посягающие на права несовершеннолетних», (2004).

Государственный советник юстиции 3-го класса.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1981-1998 годы – сотрудник органов прокуратуры Джамбульской (позже Жамбылской) области;

1998-1999 годы – прокурор района Алматы;

1999-2000 годы – первый заместитель прокурора Акмолинской области;

2000-2004 годы – прокурор Мангистауской области;

2004-2008 годы – прокурор Актюбинской области;

2008-2009 годы – прокурор Атырауской области;

2009-2014 годы - прокурор Павлодарской области Республики Казахстан;

С 21 октября 2014 года - прокурор Мангистауской области.

Награжден орденом «Курмет», медалями: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».