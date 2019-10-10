Сартаев Дастан Шаймерденович
Прокурор Мангистауской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1981 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист;
Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Административные правонарушения, посягающие на права несовершеннолетних», (2004).
Государственный советник юстиции 3-го класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1981-1998 годы – сотрудник органов прокуратуры Джамбульской (позже Жамбылской) области;
1998-1999 годы – прокурор района Алматы;
1999-2000 годы – первый заместитель прокурора Акмолинской области;
2000-2004 годы – прокурор Мангистауской области;
2004-2008 годы – прокурор Актюбинской области;
2008-2009 годы – прокурор Атырауской области;
2009-2014 годы - прокурор Павлодарской области Республики Казахстан;
С 21 октября 2014 года - прокурор Мангистауской области.
Награжден орденом «Курмет», медалями: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».