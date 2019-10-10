Сарсенова Гульнара Болатовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила факультет журналистики в КазГУ. Проходила обучение на режиссерском факультете во ВГИКе (г. Москва, Россия), стажировалась у известного кинорежиссера СССР Татьяны Михайловны Лиозновой. Дополнительное профессиональное образование получила в университете города Феникс, США. Является кандидатом философских наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2005 году создала кинокомпанию Eurasia Film Production, осуществляющую международные кинопроекты с ведущими студиями России, Америки и Европы. На Международном кинофестивале в Пусане в 2008 году была удостоена премии «Человек года в азиатском кино».

В 2005 и 2008 годах была организатором и генеральным директором Международного Кинофестиваля «Евразия» в столице, в 2010-м являлась генеральным директором второго Казахстано-Американского кинофестиваля в Алматы.

Ее первый фильм «Монгол» стал номинантом на престижную премию «Оскар» Американской Академии кинематографических искусств от Казахстана в 2007 году.

Фильм «Тюльпан» завоевал 23 награды на международных кинофестивалях по всему миру, в том числе был удостоен главной премии азиатско-тихоокеанской кинематографии — «азиатско-тихоокеанский Оскар» в категории «Лучший полнометражный фильм 2008 года» на международном фестивале в Брисбене, Австралия. «Тюльпан» завоевал Гран-при программы «Особый взгляд» на международном Каннском кинофестивале, а также приз молодежного жюри и приз Министерства образования Франции в 2008 году.

В 2018 году фильм «Айка» стал призером кинопремий во Франции, Германии, Турции, Японии, Гонконге и США, в том числе получил главную награду «Золотую пальмовую ветвь» на Международном Каннском кинофестивале во Франции и стал номинантом, попав в шорт-лист премии «Оскар» Американской Академии кинематографических искусств от Казахстана в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А также завоевал азиатский «Оскар» на Азиатском фестивале в Гонконге.

