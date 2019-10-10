Сарсенов Сакен Сейтжаппарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Московский государственный авиационный институт, инженер по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления»;



В 2011 году - Евразийский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал в министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, занимался вопросами контроля за использованием радиочастотного спектра Республики Казахстан, был заведующим отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов Республики Казахстан».

2003-2008 годы – заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии»;

2008-2009 годы – управляющий директор по электронным услугам АО «Қазақтелеком»;



2009-2010 годы – заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2010-2012 годы – вице-министр связи и информации Республики Казахстан;

2012-2014 годы- вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С апреля по август 2014 года - Первый заместитель председателя Агентства РК по связи и информации;



2014-2015 годы - председатель Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК;

С июня 2015 года по 21 мая 2016 года - вице-министр по инвестициям и развитию РК;

С 21 мая 2016 года – вице-министр информации и коммуникаций РК. Продолжает работать над развитием отраслей связи, информатизации, ЦОН, электронного правительства;



18 января 2017 года - решением единственного акционера АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг«Зерде» досрочно прекращены полномочия председателя совета директоров АО «Казтелерадио» Сакена Сарсенова.

Прочие должности:

С сентября 2010 года - член совета директоров АО «Казпочта»;

С июня 2010 года - председатель совета директоров АО «Казтелерадио»;

С июля 2010 года - член совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационый холдинг «Зерде»;

С октября 2010 года - председатель совета директоров АО «Казахстанские телекоммуникации».

Награжден Орденом «Курмет» и медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

С 6 февраля 2017 года - председатель правления АО "Казпочта"

Фото с ortcom.kz