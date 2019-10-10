Сарсенбаев Талгат Есеналиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР.

Доктор юридических наук, профессор.







ОПЫТ РАБОТЫ:

1987-1990 годы – следователь Металлургического РОВД, следователь, начальник отделения Темиртауского ГУВД;

1990-1992 годы – преподаватель КВШ;

1992-1995 годы – адъюнкт ВНИИ министерства внутренних дел Российской Федерации;

1995-2002 годы – старший преподаватель, заместитель начальника кафедры уголовного процесса, начальник спецкафедры № 8, начальник кафедры организации расследования преступлений, доцент-докторант КВШ - Карагандинского юридического института министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2002-2003 годы – главный эксперт представительства президента Республики Казахстан в парламенте;

2003-2007 годы – заместитель заведующего отделом правовой экспертизы, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по законодательству и судебной реформе, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по государственному строительству и правовой политике, заведующий административным отделом аппарата сената парламента Республики Казахстан;

2007-2009 годы – заместитель руководителя аппарата сената парламента Республики Казахстан, позже - старший помощник генпрокурора Республики Казахстан по особым поручениям;

2011-2012 годы – руководитель аппарата сената парламента Республики Казахстан;

В 2012 году был избран членом правления «Самрук-Казына»;

В мае 2016 года - избран омбудсменом АО «Самрук-Қазына» и группы его компаний.

Награжден Почетной грамотой РК, 8 медалями, нагрудными знаками «За вклад в развитие науки Республики Казахстан» Министерства образования и науки РК, а также Международной Ассоциации юристов.