Сарсенбаев Талгат Есеналиевич
Омбудсмен АО «Самрук-Қазына»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР.
Доктор юридических наук, профессор.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1987-1990 годы – следователь Металлургического РОВД, следователь, начальник отделения Темиртауского ГУВД;
1990-1992 годы – преподаватель КВШ;
1992-1995 годы – адъюнкт ВНИИ министерства внутренних дел Российской Федерации;
1995-2002 годы – старший преподаватель, заместитель начальника кафедры уголовного процесса, начальник спецкафедры № 8, начальник кафедры организации расследования преступлений, доцент-докторант КВШ - Карагандинского юридического института министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2002-2003 годы – главный эксперт представительства президента Республики Казахстан в парламенте;
2003-2007 годы – заместитель заведующего отделом правовой экспертизы, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по законодательству и судебной реформе, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по государственному строительству и правовой политике, заведующий административным отделом аппарата сената парламента Республики Казахстан;
2007-2009 годы – заместитель руководителя аппарата сената парламента Республики Казахстан, позже - старший помощник генпрокурора Республики Казахстан по особым поручениям;
2011-2012 годы – руководитель аппарата сената парламента Республики Казахстан;
В 2012 году был избран членом правления «Самрук-Казына»;
В мае 2016 года - избран омбудсменом АО «Самрук-Қазына» и группы его компаний.Награжден Почетной грамотой РК, 8 медалями, нагрудными знаками «За вклад в развитие науки Республики Казахстан» Министерства образования и науки РК, а также Международной Ассоциации юристов.