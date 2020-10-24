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Сарсенбаев Нурлан Мухтарович

Сарсенбаев Нурлан Мухтарович

Заместитель управляющего делами акима г. Шымкент

Родился 27 октября 1988 года.

Образование:

  • Окончил Международно-гуманитарный университет «Мирас» по специальности - финансы
  • Казахский университет экономики, финансов и международной торговли - магистр государственного и местного управления.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал главным специалистов Инспекции финансового контроля Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан. 

Проходил службу в Комитете Национальной Безопасности Республики Казахстан. Работал в коммерческих структурах.

Занимал различные должности в подведомственных организациях Управлении Делами Президента Республики Казахстан.

  • В январе 2020 года назначен помощником акима города Шымкента. 
  • С августа 2020 года Помощник акима-Заместитель управляющего делами акима г. Шымкент
Текущее место работы:
Акимат г. Шымкент
Персональная справка