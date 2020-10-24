Сарсенбаев Нурлан Мухтарович

Родился 27 октября 1988 года.
Образование:
- Окончил Международно-гуманитарный университет «Мирас» по специальности - финансы
- Казахский университет экономики, финансов и международной торговли - магистр государственного и местного управления.
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал главным специалистов Инспекции финансового контроля Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан.
Проходил службу в Комитете Национальной Безопасности Республики Казахстан. Работал в коммерческих структурах.
Занимал различные должности в подведомственных организациях Управлении Делами Президента Республики Казахстан.
- В январе 2020 года назначен помощником акима города Шымкента.
- С августа 2020 года Помощник акима-Заместитель управляющего делами акима г. Шымкент
Текущее место работы: