Сарсенбаев Булат Сергазиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков.

В 1990 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности учитель английского языка, юрист.

С 1993 по 1994 год слушатель Лондонского университета, советник 1-го класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1978 году - учитель английского языка детской ж.-д. больницы Алма-Атинской железной дороги.

С 1980 по 1985 годы - работал в Управлении внутренних дел Алма-Атинского горисполкома.

С 1985 по 1986 годы - инструктор Советского райкома партии.

С 1986 по 1989 годы - секретарь Алма-Атинского обкома ЛКСМК.

С 1989 по 1990 годы - инструктор Алма-Атинского обкома партии.

С 1990 по 1991 годы - старший консультант Верховного Совета Казахской ССР.

С 1991 по 1992 годы - главный юрисконсульт МВЭС Республики Казахстан.

С 1992 по 1993 годы - заместитель главы Московской районной администрации.

С 1994 по 1996 годы - вице-президент корпорации «Данк».

С 1996 по 1997 годы - руководитель представительства юридической компании «McKenna & С°International».

С 1997 по 2001 годы - советник Посольства Республики Казахстан в Израиле.

С 2001 по 2003 годы - заместитель директора международно-правового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2003 по 2005 годы - генеральный консул Республики Казахстан в гор. Гонконге.

С 2005 по 2007 годы - временный Поверенный в делах Республики Казахстан в Греции.

С 2007 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.

С 2008 по 2012 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Ирак по совместительству.

С 2012 по 2014 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству.

С 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия.

