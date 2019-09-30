Сарсембаев Тулеген Капсаликович

Родился 10.03.1968 года в с. Баландино, Казанского района, Тюменской области.

В 1991 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Планирование сельского хозяйства»;

В 2004 году Государственный международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Яссави по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

Бухгалтер учебно-опытного хозяйства «Ақсай» Алматинского зооветеринарного института (03.1991-02.1992);

Начальник планово-экономического отдела учебно-опытного хозяйства «Ақсай» Алматинского зооветеринарного института (02.1992-07.1993);

Контролер-ревизор, старший контролер-ревизор, главный контролер-ревизор (07.1993-01.1994);Старший контролер-ревизор Управления Комитета государственного финансового контроля по г.Алматы (01.1994-07.1994);

Главный контролер-ревизор Управления Комитета государственного финансового контроля по г.Алматы (07.1994-07.1995);

Заместитель начальника отдела ревизий финансово-кредитных органов и валютного контроля Управлении Комитета государственного финансового контроля по Алматинской области (07.1995-02.1996);

Начальник отдела валютного контроля Управления Комитета государственного финансового контроля по Алматинской области (02.1996-02.1998);

Начальник отдела ревизий организации обороны и правоохранительных органов Управления Комитета государственного финансового контроля по Алматинской области (02.1998-07.1998);

Главный налоговый инспектор сектора налогового аудита юридических лиц Налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (07.1998-03.1999);

Заведующий сектора аудита юридических лиц Налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (03.1999-03.2000);

Начальник сектора налогового аудита юридических лиц Налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (03.2000-05.2000);

Заместитель председателя Налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (05.2000-07.2002);

Заместитель председателя Налогового комитета по Бостандыкскому району г. Алматы НК МФ РК (08.2002-05.2005);

Председатель Налогового комитета по Кызылординской области НК МФ РК (05.2005-05.2008);

Начальник Налогового управления по Турксибскому району г. Алматы НК МФ РК (05.2008-06.2009);

Начальник Налогового департамента по Жамбылской области НК МФ РК (06.2009-03.2013);

Руководитель Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК, г. Усть-Каменогорск (03.2013-04.2014);

Руководитель Налогового департамента по Павлодарской области НК МФ РК (04.2014-11.2014);

Руководитель Департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-09.2017);

Заместитель Акима Южно-Казахстанской области (09.2017-2018);

Заместитель Акима Туркестанской области (2018-03.2019);

Советник ректора Казахского медицинского университета непрерывного образования (04.2019-05.2019);

С 14.05.2019г. исполняющий обязанности руководителя Департамента государственных доходов по Алматинской области;

С 12.07.2019г. руководитель Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Государственные награды, премии и почетные звания:

Медали: 20 лет независимости Казахстана (2011г.); 20 лет Конституции Республики Казахстан (2015г.); 25 лет независимости Казахстана (2016г.);

Нагрудный знак: "Отличник финансовой службы" (2012г.)