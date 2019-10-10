Саркулов Абай Серикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

С отличием окончил экономический факультет Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова по специальности «Банковское дело».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Профессиональную деятельность в банковской сфере Абай Серикович начал в 2003 году с позиции менеджера по валютным операциям.

С 2006 до 2007 годы - занимал должность исполняющего обязанности заместителя директора в филиале АО «Международный Банк «Алма-Ата».

В 2007 году назначен на должность менеджера управления кредитования инфраструктурных проектов АО «БРК». В последующие годы занимал должности главного менеджера, начальника управления, заместителя руководителя Проектной дирекции, а затем руководителя Проектной дирекции АО «БРК».

С 15 июня 2015 года - Управляющий директор-член Правления АО «БРК».

С 15 апреля 2016 года - заместитель Председателя Правления АО «БРК».

С 2017 по 2019 годы - - Председатель Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

С апреля 2019 года - Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана».

