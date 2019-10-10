Саринжипов Аслан Бакенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный экономический университет, Университет Оклахомы (США), Венскую дипломатическую академию (Австрия).

Проходил стажировку в Школе государственной политики имени Кеннеди Гарвардского университета. Экономист-международник, кандидат экономических наук, доктор Университета Пенсильвании (США) в области администрирования высшего образования.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1996 год – референт Исполнительного комитета Межгосударственного совета Центральной Азии;

В 1997 году перешел на работу в центральный аппарат Министерства иностранных дел РК;

1998-2002 годы – атташе по экономическим вопросам в Посольстве РК в США (г. Вашингтон);

2002-2007 годы – координатор проектов Всемирного банка по Центральной Азии в области инфраструктуры, финансовых рынков и образования, участвовал в разработке Государственной программы развития образования Республики Казахстан.

2007-2009 годы – заместитель председателя правления АО «Национальный аналитический центр при правительстве и Национальном банке Республики Казахстан», курировал вопросы экономического развития, финансов и образования;

2009-2013 годы – председатель исполнительного совета автономной организации образования «Назарбаев Университет». Ассоциированный профессор Школы образования «Назарбаев Университета».

2 сентября 2013 года – Указом Президента Республики Казахстан назначен министром образования и науки Республики Казахстан;

10 февраля 2016 года - Указом Главы государства освобожден от должности министра образования и науки Республики Казахстан.

С 10 февраля 2016 года - президент «Назарбаев Фонда».



Член попечительского совета АОО «Назарбаев Университет» со дня ее основания.