Сарбасов Акмади Адилович
Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Родился 4 октября 1977 год в Западно-Казахстанской области, Чингирлауский район, по национальности - казах.
Образование:
- В 1999 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, по специальности политология.
- В 2001 году Евразийский гуманитарный Университет, по специальности юрист.
- В 2013 году Центрально-Казахстанскую Академию, по специальности менеджмент.
- Прошел тренинг-обучение в международном учебном центре Международной организации труда ITC (ILO), г. Турин, Италия (2011г.), Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета и Школе государственной политики Ли Куан Ю (Сингапур) (2013г.).
Трудовая деятельность:
- С 1999 по 2005 год работал в Министерстве юстиции Республики Казахстан специалистом, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела контроля, анализа за нормативными правовыми актами Департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных государственных органов.
- С 2005 в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в должности заместителя директора департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, директора юридического департамента, департамента труда и социального партнерства, председателя Комитета по миграции
- С августа 2013 года по апрель 2019 года работал в должности председателя Комитета по контролю и социальной защите – Главным государственным инспектором труда Республики Казахстан.
- С 30 апреля 2019 года назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты Республики Казахстан.