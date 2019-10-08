Сарбасов Акмади Адилович

Родился 4 октября 1977 год в Западно-Казахстанской области, Чингирлауский район, по национальности - казах.

Образование:

В 1999 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, по специальности политология.

В 2001 году Евразийский гуманитарный Университет, по специальности юрист.

В 2013 году Центрально-Казахстанскую Академию, по специальности менеджмент.

Прошел тренинг-обучение в международном учебном центре Международной организации труда ITC (ILO), г. Турин, Италия (2011г.), Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета и Школе государственной политики Ли Куан Ю (Сингапур) (2013г.).

Трудовая деятельность: