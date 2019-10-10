Сарбасов Акмади Адилович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Политология;

В 2001 году - Евразийский гуманитарный Университет, Юрист;

В 2013 году - Центрально-Казахстанскую Академию, Менеджмент;

В 2011 году прошел тренинг-обучение в международном учебном центре Международной организации труда ITC (ILO), (г. Турин, Италия);

Прошел обучение в Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета и Школе государственной политики Ли Куан Ю (Сингапур) (2013).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2005 годы - специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела контроля, анализа за нормативными правовыми актами Департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных государственных органов Министерства юстиции Республики Казахстан;

2005-2013 годы - заместитель директора департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, директор юридического департамента, департамента труда и социального партнерства, председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2013-2014 годы - председатель Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальный защиты населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан;

С августа 2014 года - председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан.



