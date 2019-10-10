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Сапаров Бахыт

Сапаров Бахыт

Первый заместитель председателя столичного филиала партии &quot;Нұр Отан&quot;

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную Академию (инженер-строитель, 1997), Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (экономист, 2001), Кокшетауский институт экономики и менеджмента (магистр экономики, 2004).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2000—2004 гг. — генеральный директор ТОО«Акмолакурылыс».

В 2007—2008 гг. — исполнительный директор АО «НК СПК Сарыарка».

В 2008—2010 гг. — аким г. Кокшетау.

В 2010—2012 гг. — советник министра индустрии и новых технологий РК.

В 2013—2016 гг. — директор филиала по Республике Казахстан ЗАО«РУСБУРМАШ» ГК «Росатом».

В 2016—2017 — руководитель РГУ«Территориальный департамент Комитета по инвестициям МИР РК — администрация специальной экономической зоны«Бурабай».

С 2017 года — заместитель председателя Астанинского городского филиала партии«Нұр Отан».



Сапаров Бахыт
Сапаров Бахыт
Первый заместитель председателя столичного филиала партии &quot;Нұр Отан&quot;
Персональная справка