Сапаров Бахыт
Первый заместитель председателя столичного филиала партии "Нұр Отан"
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную Академию (инженер-строитель, 1997), Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (экономист, 2001), Кокшетауский институт экономики и менеджмента (магистр экономики, 2004).
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 2000—2004 гг. — генеральный директор ТОО«Акмолакурылыс».
В 2007—2008 гг. — исполнительный директор АО «НК СПК Сарыарка».
В 2008—2010 гг. — аким г. Кокшетау.
В 2010—2012 гг. — советник министра индустрии и новых технологий РК.
В 2013—2016 гг. — директор филиала по Республике Казахстан ЗАО«РУСБУРМАШ» ГК «Росатом».
В 2016—2017 — руководитель РГУ«Территориальный департамент Комитета по инвестициям МИР РК — администрация специальной экономической зоны«Бурабай».
С 2017 года — заместитель председателя Астанинского городского филиала партии«Нұр Отан».