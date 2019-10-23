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Сапаров Айдарбек Сейпеллович

Сапаров Айдарбек Сейпеллович

Первый вице-министр Министерства сельского хозяйства

Родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. 

Образование:

Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности зооинженер, бакалавр государственного управления.

Трудовая деятельность:

  • Трудовую деятельность начал в 1984 году с бухгалтера совхоза.
  • 1992-1995 гг.  – зоотехник–реализатор, коммерческий директор КТ им. Калинина
  • 1995-2003 гг.  – директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай».
  • 2003-2005 гг. – заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».
  • 2005-2006 гг. – первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».
  • 2006 г. – начальник областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.
  • 2006-2008 гг. – аким района Шал акына Северо-Казахстанской области
  • 2008-2010 гг. – аким района Магжана Жумабаева
  • 2010-2011 гг. – заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.
  • 2011 г. – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Награды:

Награжден орденами «Кұрмет»,  Парасат.

Министерство сельского хозяйства РК
Сапаров Айдарбек Сейпеллович
Сапаров Айдарбек Сейпеллович
Первый вице-министр Министерства сельского хозяйства
Персональная справка