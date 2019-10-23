Сапаров Айдарбек Сейпеллович
Первый вице-министр Министерства сельского хозяйства
Родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области.
Образование:
Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности зооинженер, бакалавр государственного управления.
Трудовая деятельность:
- Трудовую деятельность начал в 1984 году с бухгалтера совхоза.
- 1992-1995 гг. – зоотехник–реализатор, коммерческий директор КТ им. Калинина
- 1995-2003 гг. – директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай».
- 2003-2005 гг. – заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».
- 2005-2006 гг. – первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».
- 2006 г. – начальник областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.
- 2006-2008 гг. – аким района Шал акына Северо-Казахстанской области
- 2008-2010 гг. – аким района Магжана Жумабаева
- 2010-2011 гг. – заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.
- 2011 г. – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.
Награды:
Награжден орденами «Кұрмет», Парасат.