Сапаров Айдарбек Сейпеллович

Родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области.

Образование:

Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности зооинженер, бакалавр государственного управления.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1984 году с бухгалтера совхоза.

1992-1995 гг. – зоотехник–реализатор, коммерческий директор КТ им. Калинина

1995-2003 гг. – директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай».

2003-2005 гг. – заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».

2005-2006 гг. – первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».

2006 г. – начальник областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.

2006-2008 гг. – аким района Шал акына Северо-Казахстанской области

2008-2010 гг. – аким района Магжана Жумабаева

2010-2011 гг. – заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.

2011 г. – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Награды:

Награжден орденами «Кұрмет», Парасат.