Сапарбаев Самат Айдарханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

образование высшее, специальность — инженер-механик.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начал с работы в Жамбылском кирпичном заводе в качестве слесаря.

1988−1991 годы — работал инструктором, секретарем Сайрамского районного комитета комсомола Южно-Казахстанской области;

1992−1997 годы — заведующий отделом по делам молодежи Сайрамской районной администрации Южно-Казахстанской области;

1997−2013 годы — заведующий отделом организационно-кадровой работы, заведующий отделом регионального развития и кадровой работы аппарата акима Сайрамского района, акима Карасуского сельского округа, руководитель аппарата акима Сайрамского района, заместитель акима Сайрамского района;

2013−2016 годы — аким Ордабасынского района Южно-Казахстанской области;

2016−2017 годы — аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

26 августа 2017 года - назначен руководителем управления по делам религии ЮКО