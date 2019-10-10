Сапарбаев Бердибек Машбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, по специальности – экономист. Доктор экономических наук, профессор. Почетный член АСН РК.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Сапарбаев Бердыбек Машбекович родился 9 февраля 1953 года. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, по специальности – экономист. Доктор экономических наук, профессор. Почетный член АСН РК.

С 1969 по 1973 годы - рабочий совхоза Задарьинский Кызылординской области; служба в армии;



С 1977 по 1988 годы - экономист, старший экономист, ведущий, главный экономист, зам.начальника отдела Минфина КазССР;

С 1988 по 1993 годы - начальник планово-финансового управления, начальник ГлавПЭУ, зам. Министра образования Республики Казахстан;

В 1993 году - заместитель заведующего отделом Аппарата Президента и кабинета Министров Республики Казахстан;

С 1994 по 1995 годы - заместитель заведующего и заведующий Отделом финансов, труда и социальной защиты Управления делами Кабинета Министров Республики Казахстан; руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан;

С 1995 по 1999 годы - аким Кызылординской области;

С 1999 по 2002 годы - аким Южно-Казахстанской области;

С 2002 по 2006 годы - председатель Агентства таможенного контроля РК, Вице-министр – Председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

С 2006 по 2007 годы - заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра – Представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан; вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

С 2007 по 2009 годы - министр труда и социальной защиты населения РК;

С 2009 по 2014 годы - аким Восточно-Казахстанской области;

С 2014 по 2015 годы - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

С 2015 по 2019 годы - аким Актюбинской области;

С февраля по август 2019 года - министр труда и социальной защиты населения РК;

С августа 2019 года – заместитель премьер-министра Республики Казахстан.



Награжден: орденами «Курмет» (1999 г.), «Парасат» (2007 г.), «Барыс» 1-й степени (2012 г.), медалями «Астана» (1998 г.), «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001 г.), «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005 г.), «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015 г.). В 2015 году Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией награжден орденом Дружбы.



