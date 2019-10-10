Сапарбаев Бердибек Машбекович
Заместитель премьер-министра РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, по специальности – экономист. Доктор экономических наук, профессор. Почетный член АСН РК.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Сапарбаев Бердыбек Машбекович родился 9 февраля 1953 года. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, по специальности – экономист. Доктор экономических наук, профессор. Почетный член АСН РК.
С 1969 по
1973 годы - рабочий совхоза Задарьинский Кызылординской области; служба в
армии;
С 1977 по 1988 годы - экономист, старший экономист, ведущий, главный экономист, зам.начальника отдела Минфина КазССР;
С 1988 по 1993 годы - начальник планово-финансового управления, начальник ГлавПЭУ, зам. Министра образования Республики Казахстан;
В 1993 году - заместитель заведующего отделом Аппарата Президента и кабинета Министров Республики Казахстан;
С 1994 по 1995 годы - заместитель заведующего и заведующий Отделом финансов, труда и социальной защиты Управления делами Кабинета Министров Республики Казахстан; руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан;
С 1995 по 1999 годы - аким Кызылординской области;
С 1999 по 2002
годы - аким Южно-Казахстанской области;
С 2002 по 2006 годы - председатель Агентства таможенного контроля РК, Вице-министр – Председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;
С 2006 по 2007 годы - заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра – Представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан; вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
С 2007 по 2009 годы - министр труда и социальной защиты населения РК;
С 2009 по 2014 годы - аким Восточно-Казахстанской области;
С 2014 по 2015 годы - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
С 2015 по 2019 годы - аким Актюбинской области;
С февраля по
август 2019 года - министр труда и социальной защиты населения РК;
С августа 2019 года – заместитель премьер-министра Республики Казахстан.
Награжден: орденами «Курмет» (1999 г.), «Парасат» (2007 г.), «Барыс» 1-й степени (2012 г.), медалями «Астана» (1998 г.), «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001 г.), «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005 г.), «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015 г.). В 2015 году Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией награжден орденом Дружбы.