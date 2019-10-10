Салманов Ахмет Отегенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский политехнический институт, инженер-строитель. Трудовую деятельность начал в 1980 году бетонщиком 2-го разряда Строительно-монтажного поезда-693 ст. Мангышлак.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1983—1987 годы — инженер ТБ и ПБ, начальник колонны в АТП Агропромтехники ст. Мангышлак.

С 1987 по 1992 год — начальник ремонтных мастерских, начальник централизованного гаража Мангышлакской областной больницы.

В 1992—1994 год — начальник гаража городского отдела здравоохранения.

В 1994—1997 годы — начальник колонны поселка Ынтымак ТОО«Мангистаумунайжолдары».

В 1997—1998 годы — начальник отдела социального развития исполнительного аппарата правления АО «Мангистаумунайгаз».

В 1998—2002 годы — начальник транспортной службы, начальник колонны Механо-траспортного управления АО «Мангистаумунайгаз».

С 2002 по 2009 год — помощник председателя Совета директоров компании АО «Мангистаумунайгаз».

С 2009 по 2016 год — директор ТРК«Актау» и ТРЦ«Ардагер»(ТОО«Oil Real Estate»).

С 19 марта 2018 года - советник акима Мангистауской области

Ахмет Салманов является депутатом маслихата Мангистауской области.