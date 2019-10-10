Салимов Ермак Бидахметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Казахский политехнический институт, горный инженер-маркшейдер;

В 2001 году - Казахскую государственную юридическую академию, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начинал подземным горным мастером;

До 1994 года - начальник участка, заместитель главного инженера по технике безопасности на рудниках Иртышского полиметаллического комбината Глубоковского района, руководитель партийного бюро Иртышского рудника;

1996-2008 годы - заместитель акима Глубоковского района;

2008-2009 годы - начальник управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области;

С июля по ноябрь 2009 года - аким города Риддер;

2009-2010 годы - заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

2010-2015 годы - аким Зыряновского района Восточно-Казахстанской области;

С июня 2015 года - аким города Семей.

Награжден медалями:

Юбилейная медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»;

Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»;

Орденом «Кұрмет».



