Салимов Ермак Бидахметович
Аким города Семей
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1981 году окончил Казахский политехнический институт, горный инженер-маркшейдер;
В 2001 году - Казахскую государственную юридическую академию, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовой путь начинал подземным горным мастером;
До 1994 года - начальник участка, заместитель главного инженера по технике безопасности на рудниках Иртышского полиметаллического комбината Глубоковского района, руководитель партийного бюро Иртышского рудника;
1996-2008 годы - заместитель акима Глубоковского района;
2008-2009 годы - начальник управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области;
С июля по ноябрь 2009 года - аким города Риддер;
2009-2010 годы - заместитель акима Восточно-Казахстанской области;2010-2015 годы - аким Зыряновского района Восточно-Казахстанской области;
С июня 2015 года - аким города Семей.
Награжден медалями:
Юбилейная медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»;
Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»;
Орденом «Кұрмет».